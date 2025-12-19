ЕС выделит Киеву кредит на 90 млрд евро без использования активов РФ

На саммите Евросоюза в Брюсселе принято решение о выделении Украине беспроцентного кредита в размере 90 млрд евро за счет бюджетных средств сообщества. Странам ЕС не удалось договориться об экспроприации замороженных российских активов. Работа над репарационным кредитом для Киева за счет активов РФ продолжится, сообщил председатель Европейского совета Антониу Кошта на брифинге по итогам саммита ЕС.

Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита ЕС Киеву в обмен на отказ от применения права вето в отношении этого решения. Ранее эти страны заявляли, что не поддержат использование средств ЕС для финансирования Украины.

Как пояснил Кошта, кредит «должен быть возвращен Украиной только тогда, когда Россия выплатит репарации», передает «Интерфакс». При этом, по его словам, Брюссель «оставляет за собой право погашения этого кредита за счет замороженных российских активов». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уточнила, Украина не обязана будет возвращать кредит, если Россия не компенсирует Киеву нанесенный ущерб.

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что кредит ЕС Украине предназначен для продолжения военного конфликта в ближайшие два года. По словам Макрона, Киев с 2026 года «будет располагать средствами, необходимыми для финансирования своих военных усилий». Украина на кредит ЕС закупит европейское оружие, добавил он. «Мы позаботились о том, чтобы ввести жесткое европейское предпочтение для нашей оборонной промышленности и для украинской», – цитирует Макрона РИА «Новости».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал кредит ЕС Украине «потерянными деньгами». По его оценке, решение о выделении Украине беспроцентного кредита приближает Европу к войне. «Это плохое решение», – сказал он журналистам.

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что лидеры Европейского союза не покинут саммит в Брюсселе, не достигнув соглашения о финансировании Украины.

Еврокомиссия добивалась выделения Киеву кредита под залог заблокированных российских активов. Против этого решения выступили Бельгия, Венгрия, Словакия, Чехия, Италия, Болгария, Мальта.

Брюссель, Наталья Петрова

