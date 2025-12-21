Во Франции из-за краж под усиленную охрану взяли фермы с устрицами, улитками и утками

Во Франции жандармы усилили охрану ферм с устрицами, улитками и утками перед Рождеством, сообщает BFMTV.

Поводом стали участившиеся кражи деликатесов в преддверии праздника. Злоумышленники крадут эту продукцию у производителей, чтобы затем выгодно продать.

Для борьбы с кражами жандармерия развертывает войска по всей территории страны и мобилизует резервистов. Фермы, где разводят устриц, улиток и уток, охраняют жандармы на мотоциклах и лошадях. Кроме того, в защите устричных ферм задействованы морские бригады.

По информации телеканала, в департаменте Вьен на западе Франции с фермы украли 250 килограммов фуа-гра и утиных грудок, а в департаменте Марна на северо-востоке страны у производителя похитили мясо улиток почти на 90 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что в регионе Шампань ферму улиток ограбили более чем на 110 тысяч евро, похитив годовой объем производства – 450 кг мяса улиток.

Париж, Наталья Петрова

