Понедельник, 1 декабря 2025, 17:30 мск

С фермы во Франции украли годовой запас мяса улиток стоимостью более 110 тысяч евро

Фото: Freepik

Во Франции преступники ограбили ферму улиток и унесли мясо стоимостью более 110 тысяч евро.

В полицию обратился владелец фермы L'Escargot des Grands Crus в коммуне Бузи региона Шампань. Мужчина рассказал, что воры похитили годовой объем производства – 450 кг мяса улиток.

Ферма поставляет свою продукцию в элитные рестораны с мишленовскими звездами. Владелец уверен, что кража была хорошо спланированной. Воры вскрыли проволочный забор, разбили датчик движения и забрали мясо из холодильников.

В полиции считают, что профессиональные действия преступников указывают на то, что цель ограбления выбрана не случайно.

Париж, Зоя Осколкова

