Брюссель направил Украине последний транш финансовой помощи в 2025 году

Еврокомиссия завершила программу финансовой помощи Украине в 2025 году. Киеву сегодня переведен заключительный шестой транш в размере 2,3 млрд евро из средств Фонда поддержки Украины. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Олоф Джилл на брифинге в Брюсселе.

По его словам, средства направлены на «поддержку финансов и государственного управления».

Сумма финансовой помощи, предоставленной Киеву из Фонда поддержки Украины, составила в уходящем году 26,8 млрд евро.

Напомним, 19 декабря Евросоюз по итогам саммита в Брюсселе принял решение выделить Киеву кредит на 90 млрд евро на два года за счет бюджетных средств сообщества. Странам ЕС не удалось договориться об изъятии замороженных российских активов для финансирования Украины. Против этого выступили Бельгия, Венгрия, Словакия, Чехия, Италия, Болгария, Мальта.

Брюссель, Наталья Петрова

