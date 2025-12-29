Макрон зовет «Коалицию желающих» в Париж после Нового года

В понедельник, 29 декабря, президент Франции Эммануэль Макрон объявил о встрече союзников Киева в Париже в начале января для обсуждения гарантий безопасности Украины в рамках мирного соглашения с Россией.

«В начале января мы соберем страны Коалиции желающих в Париже, чтобы согласовать конкретные вклады каждой из них», – написал Эммануэль Макрон в X, который ранее беседовал со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским и американским коллегой Дональдом Трампом, а также с несколькими другими европейскими лидерами.

«Мы добиваемся прогресса в вопросе гарантий безопасности, которые будут иметь центральное значение для построения справедливого и прочного мира», – заявил французский лидер, который также провел личную встречу с Владимиром Зеленским.

Это заявление прозвучало после встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа в воскресенье в резиденции президента США во Флориде, где последний продемонстрировал решительный оптимизм относительно скорого разрешения конфликта.

«Это были очень сложные переговоры», – признал Дональд Трамп, отметив при этом «значительный прогресс».

«Я не хочу говорить, когда именно, но думаю, мы к этому придем», – продолжил он, также предложив выступить перед украинским парламентом, чтобы продвинуть свой мирный план.

Выступая вместе с ним, Владимир Зеленский также выразил энтузиазм, говоря о «большом прогрессе», в том числе об «одобрении» «90%» американского мирного плана из 20 пунктов, об «гарантиях безопасности» для Украины, «одобрении» некоторых пунктов и «почти одобрении» других, а также о «завершении плана процветания».

Париж, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube