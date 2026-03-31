Страны ЕС должны подготовиться к длительным перебоям в поставках энергоносителей

Страны ЕС должны незамедлительно подготовиться к потенциально длительным перебоям в поставках энергоносителей из-за ближневосточного кризиса. Такое предупреждение сделал комиссар ЕС по энергетике Дан Йоргенсен в письме 27 министрам энергетики, не рекомендуя принимать меры, которые могут увеличить потребление топлива, ограничить свободное перемещение нефтепродуктов или снизить объемы производства на нефтеперерабатывающих заводах ЕС.

Письмо от 30 марта было отправлено в столицы в преддверии внеочередного заседания, которое министры проведут сегодня днем ​​в режиме видеоконференции.

Согласно письму, с которым ознакомилось итальянское агентство ANSA, комиссар призывает министров содействовать принятию мер по снижению спроса на нефть, особенно в транспортном секторе, а также рассмотреть возможность увеличения использования биотоплива, которое могло бы помочь заменить ископаемое топливо и снизить давление на рынок.

Брюссель, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube