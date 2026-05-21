Мерц предложил наделить Украину статусом «ассоциированного члена» ЕС

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с инициативой предоставить Украине статус «ассоциированного члена» Евросоюза без права голоса в качестве промежуточного шага на пути к полноценному вступлению страны в объединение. По его мнению, это могло бы поспособствовать заключению мирного соглашения между Украиной и Россией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо канцлера ФРГ, адресованное лидерам ЕС.

Статус «ассоциированного члена» позволит украинским чиновникам участвовать в саммитах ЕС и встречах министров, но не голосовать на них, указал Мерц. Он также призвал европейские страны взять на себя «политическое обязательство» применять положение сообщества о взаимной помощи к Украине для создания «существенной гарантии безопасности».

«Мое предложение отражает особую ситуацию в Украине… Оно поможет облегчить продолжающиеся мирные переговоры в рамках урегулирования», – полагает Мерц. Это «необходимо не только для безопасности Украины, но и для безопасности всего континента», добавил он.

Канцлер Германии при этом отметил, что это предложение не коснется других стран, претендующих на членство в ЕС. Мерц заявил, что планирует обсудить свою инициативу с другими европейскими лидерами. «Моя цель – в кратчайшие сроки достичь соглашения и создать специальную рабочую группу для проработки деталей», – написал он.

Ранее газета Politico со ссылкой на четырех европейских дипломатов сообщила, что страны ЕС выступили против ускоренного присоединения Украины к объединению. По словам источников, государства – члены ЕС ясно дали понять, что в краткосрочной перспективе вступление Украины в блок «будет крайне затруднительным». В то же время рассматривается возможность предоставления Киеву доступа к отдельным европейским институтам, чтобы сблизить ее с блоком. При этом от Украины требуется проведение реформ, необходимых для полноценного вступления в блок.

Украина получила статус страны-кандидата на вступление в ЕС в 2022 году и настаивает на вступлении уже к 2027 году, однако страны Евросоюза сочли такие сроки нереалистичными.

Берлин, Наталья Петрова

