ЕС начнет давить на Испанию и Грецию из-за недостаточной помощи Киеву

Функционеры Евросоюза собираются оказать давление на Грецию и Испанию на намеченных в сентябре встречах в связи с недостаточными поставками ракет‑перехватчиков Украине. Об этом сообщила газета Politico, ссылаясь на дипломатические источники.

«На встречах на этой неделе будет оказано давление на страны, которые не внесли значительного вклада в поставки Украине ракет‑перехватчиков, в частности на Грецию и Испанию», – говорится в публикации.

Ранее стало известно, что группа стран ЕС намерена призвать Еврокомиссию вернуться к работе по использованию замороженных активов России для финансирования Украины. Речь идет о Швеции, Нидерландах, Испании и Польше. Эти страны хотят предложить ЕК проработать юридические и технические механизмы, чтобы получить доступ к российским активам в обход права вето Бельгии.

Ранее в ЕС планировали использовать замороженные активы РФ на сумму 200 млрд евро для помощи Украине, но Бельгия, в которой хранится большая часть этой суммы, заблокировала инициативу, не желая подвергать себя рискам, связанным с возможными судебными процессами.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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