Евросоюз планирует заметно сократить число российских туристов, сообщает портал Rapporteur.

В публикации отмечается, что среди стран Евросоюза усиливается поддержка ужесточения визовых ограничений для граждан РФ. Настроения среди стран ЕС меняются в пользу ужесточения мер на фоне инцидентов в сфере безопасности, ответственность за которые в Брюсселе возлагают на Россию. Москва отвергает все обвинения в причастности к диверсиям в Европе.

Совет ЕС направил государствам – членам сообщества документ с призывом согласовать единый подход в отношении поездок россиян, не являющимся необходимыми. Это, как рассчитывают в Брюсселе, позволило бы значительно сократить число российских туристов, посещающих страны Шенгенской зоны.

Послы стран Евросоюза собираются обсудить инициативу 25 ноября. Аналогичную меру ранее предлагали включить в один из предыдущих антироссийских санкционных пакетов, но тогда ее отказались поддержать ряд стран, в том числе Франция и Италия. По данным Rapporteur, Париж теперь готов пересмотреть свою позицию.

Ранее Дания предложила странам ЕС ввести дополнительные ограничения на въезд российских граждан в Шенгенскую зону. Речь идет о прекращении выдачи туристических виз и отказ от признания российских небиометрических паспортов на всей территории Шенгенской зоны.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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