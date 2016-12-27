NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Дальний Восток

■■■■■■■■■

Публикации за 27.12.16

В Якутии мужчины умышленно переехали медведя грузовиком (ФОТО) / Минприроды Якутии обратилось в МВД

В Якутии мужчины умышленно переехали медведя грузовиком (ФОТО) Минприроды Якутии обратилось в МВД

Министерство охраны природы Якутии начало проверку после появления в интернете видео, на котором вахтовики на двух грузовиках «Урал» давят медведя, говорится в сообщении на сайте ведомства.

«По факту незаконных действий, повлекших гибель животного, Министерством охраны природы Якутии проводится проверка. Напомним, сегодня в сети интернет распространилось видео, на котором неустановленные лица на 2 автомашинах «Урал» задавили медведя», – говорится в сообщении ведомства.

Новый День: В Якутии вахтовики умышленно переехали медведя грузовиком (ФОТО)

Так как в действиях данных лиц усматривается признаки жестокого обращения с животным, повлекшем его гибель, совершенного группой лиц, по предварительному сговору или организованной группой (ч.2 ст.245 УК РФ), собранные материалы переданы в региональное МВД для проведения проверки в порядке ст.ст.144-145 УПК РФ. В ходе проверки полицейские выяснили, что убийцами дикого зверя оказались местные жители.

В пресс-службе СУ СКР по Якутии сообщили, что организована процессуальная проверка. Следователи выяснят, можно ли квалифицировать действия мужчин, как преступные. Они также устанавливают обстоятельства произошедшего. Отмечается также, что санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Новый День: В Якутии вахтовики умышленно переехали медведя грузовиком (ФОТО)

Между тем, наблюдатели отмечают, что проснувшийся зимой медведь крайне опасен для людей. Шатунов всегда отстреливают, так как такие животные не имеют достаточной кормовой базы зимой и нападают на людей.

Якутск, Иван Гридин

Якутск. Другие новости 27.12.16

Извержения вулканов на Алеутах и Курилах угрожают авиасообщению (ФОТО). Проснулись Эбеко и Богослов. / В Якутии глава района оказался под уголовным делом за аферу на 20 миллионов. / По делу «приморских партизан» предстоит новый суд: оправдательный приговор отменен.

Ссылки по теме

© 2016, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter