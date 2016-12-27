В Якутии мужчины умышленно переехали медведя грузовиком (ФОТО) / Минприроды Якутии обратилось в МВД

Публикации за 27.12.16

Министерство охраны природы Якутии начало проверку после появления в интернете видео, на котором вахтовики на двух грузовиках «Урал» давят медведя, говорится в сообщении на сайте ведомства.

«По факту незаконных действий, повлекших гибель животного, Министерством охраны природы Якутии проводится проверка. Напомним, сегодня в сети интернет распространилось видео, на котором неустановленные лица на 2 автомашинах «Урал» задавили медведя», – говорится в сообщении ведомства.

Так как в действиях данных лиц усматривается признаки жестокого обращения с животным, повлекшем его гибель, совершенного группой лиц, по предварительному сговору или организованной группой (ч.2 ст.245 УК РФ), собранные материалы переданы в региональное МВД для проведения проверки в порядке ст.ст.144-145 УПК РФ. В ходе проверки полицейские выяснили, что убийцами дикого зверя оказались местные жители.

В пресс-службе СУ СКР по Якутии сообщили, что организована процессуальная проверка. Следователи выяснят, можно ли квалифицировать действия мужчин, как преступные. Они также устанавливают обстоятельства произошедшего. Отмечается также, что санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Между тем, наблюдатели отмечают, что проснувшийся зимой медведь крайне опасен для людей. Шатунов всегда отстреливают, так как такие животные не имеют достаточной кормовой базы зимой и нападают на людей.

Якутск, Иван Гридин

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