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Публикации за 28.12.16

Якутским геологам грозит срок за убийство медведя / Возбуждено уголовное дело

Якутским геологам грозит срок за убийство медведя Возбуждено уголовное дело

В Якутии возбуждено уголовное дело по статье «жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, сопряженное с применением садистских методов, совершенное группой лиц» (ч.2 ст.245 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Якутии, основанием для этого стало видео зверского убийства бурого медведя, размещенное в интернете. Как писал «Новый День», мужчины умышленно переехали дикого зверя грузовиком «Урал».

Следствие установило, автомашины «Урал», на которых 27 декабря была совершена травля хищника, принадлежат организации, которая ведет изучение недр и воспроизводство минерально-сырьевой базы на территории республики. По данным следствия, на кадрах видеосъемки запечатлены работники предприятия, которые вели работы вахтовым методом на территории Булунского района. Следователь установил местонахождение транспортных средств и уже произвел их осмотр.

В рамках расследования уголовного дела будет дана принципиальная правовая оценка действиям лиц, виновных в произошедшем. Расследование уголовного дела продолжается.

Местные СМИ пишут, что автомобили принадлежат предприятию «Якутскгеофизика».

Как писал «Новый День», водители двух грузовиков переехали медведя. На кадрах видно, как водитель «Урала» догоняет в глубоком снегу животное и несколько раз его переезжает. Съемки вызвали широкий общественный резонанс.

Якутск, Иван Гридин

Якутск. Другие новости 27.12.16

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