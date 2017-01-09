Полиция Якутии забраковала собак-клонов из Кореи

Публикации за 09.01.17

Кинологи МВД Якутии признали двух клонированных в корейских лабораториях Sooam собак негодными для службы. «Собаки-клоны не прошли контрольный тест нашей кинологической службы. Одна не выполнила ни одного задания, другая прошла половину. Они оказались не приспособлены к экстремальным морозам», – приводит «интерфакс» слова начальника пресс-службы регионального МВД Марии Мироновой.

На данный момент собаки-клоны содержатся в питомнике Якутского регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО). Напомним, корейский институт Sooam Biotech Research Foundation подарил трех служебных клонированных собак Якутскому региональному отделению РВИО, которое в свою очередь предложило двух из них кинологам МВД Якутии.

Собаки породы «бельгийский малинуа» были клонированы из клеток лучшей корейской собаки-ищейки, унаследовав, как доказано учеными, ее уникальные способности. Клонированные собаки более жилистые и сильные по сравнению с обычными, но им нужно время на переобучение и акклиматизацию.

Отметим, что Sooam – единственное в мире научное учреждение, которое занимается клонированием собак и других животных. Многие собаки-клоны успешно служат в Корее, США, Китае и других странах при поиске взрывчатки и наркотиков, в аэропортах и местах массового скопления людей.

Якутск, Иван Гридин

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