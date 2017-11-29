Корейские собаки-клоны будут охранять заключенных в Якутии

Собаки породы бельгийских овчарок Малинуа, выведенные путем клонирования в южнокорейском институте, поступили на службу в кинологическое подразделение УФСИН России по Республике Саха (Якутия). Животные не были приспособлены к экстремальным морозам, однако через несколько недель тренировок они показали отличные результаты.

Два по пса по кличке Джек и Том прибыли из сеульской лаборатории в Якутию год назад, в январе 2017 года тест российской кинологической службы они не прошли, так как не могли противостоять низким температурам, а снег увидели впервые в жизни. После трех недель тренировок в питомнике колонии №1 животные адаптировались, сообщает пресс-служба УФСИН.

Том и Джек – клоны, для их выведения был взят биоматериал лучших представителей породы. Внешне и по повадкам они ничем не отличаются от обычных собак. Псы унаследовали качества поисковой овчарки, у этих животных отлично развит нюх и выносливость.

По словам старшего инструктора кинологической группы Ирины Бабиковой, собаки поначалу испытывали шок, но от занятия к занятию «проявляли все больше признаков адаптации и социализации и, несмотря на холод, начали отлично справляться с заданиями общего и специального курса дрессировки».

Добавим, институт Sooam Biotech Research Foundation – единственное в мире научное учреждение, которое занимается клонированием собак и других животных. Многие собаки-клоны успешно служат в Корее, США, Китае и других странах при поиске взрывчатки и наркотиков, в аэропортах и местах массового скопления людей.

Якутск, Зоя Осколкова

Якутск. Другие новости 29.11.17

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