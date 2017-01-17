У берегов Чукотки во льдах застрял караван судов / На помощь сухогрузам и ледоколам отправится вертолет

Публикации за 17.01.17

Два сухогруза, доставившие в Певек строительные материалы для пирса плавучей атомной электростанции (ПАТЭС), и два сопровождающих их ледокола попали в сложную ледовую обстановку, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Чукотскому автономному округу.

Завтра, 18 января, по решению правительства региона на помощь застрявшему во льдах каравану отправится вертолет, чтобы указать с воздуха наиболее безопасные варианты выхода из ледовых полей. Сегодня совершить вылет помешал сильный ветер.

«Два сухогруза «Иоганн Махмасталь» и «Синегорск» в сопровождении двух ледоколов доставили в начале января по Северному морскому пути из Архангельска в Певек оборудование для плавучей АЭС. При выходе в обратный рейс в 50 км от порта Певек в понедельник преградой им стал мощный лед толщиной свыше 1 метра и с торосами высотой 2,5 метров», – говорится в сообщении.

Сейчас экипажи судов занимаются обследованием льда и выбором безопасного курса выхода. «Ледовая обстановка в районе Восточно-Сибирского моря, в районе мыса Шелахского, – сложная, но не чрезвычайная. Никаких беспокойств по поводу этого положения у капитанов судов нет. Ведется обследование льда по маршруту, выбирается безопасный курс. Капитаны надеются, что караван скоро продолжит движение», – отметил сотрудник ведомства.

Отметим, что, сухогрузы приписаны к порту Архангельска. «Иоганн Махмасталь» принадлежит Северному морскому пароходству, а «Синегорск» – компании FESCO. Ледоколы «Капитан Драницын» (порт приписки Мурманск) и «Адмирал Макаров» (порт приписки Владивосток) сопровождали сухогрузы со стройматериалами для возведения ПАТЭС «Академик Ломоносов». Ее должны доставить и смонтировать на Чукотке в 2018 году.

Анадырь, Иван Гридин

Анадырь. Другие новости 17.01.17

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