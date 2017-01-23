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Дальний Восток

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Публикации за 23.01.17

Бензин по талонам: в Магадан пришел топливный дефицит

Бензин по талонам: в Магадан пришел топливный дефицит

В Магадане введены ограничения на продажу бензина АИ-95. Отныне топливо этой марки продается по талонам. Соответствующее решение приняли областные власти.

В региональном департаменте цен и тарифов объяснили ограничение неисправностью танкера, осуществляющего доставку нефтепродуктов на Колыму. Власти при этом заверили, что «дефицита остальных видов нефтепродуктов в Магаданской области не наблюдается», отмечается в сообщении ведомства. «Запасов автомобильного топлива достаточно для удовлетворения потребности автолюбителей региона», – подчеркнули чиновники.

По данным департамента цен и тарифов, бензин АИ-98 на магаданских заправках стоит 52,20 рубля за литр, АИ-95 – 47,27 рубля, АИ-92 – 45,03 рубля, дизтопливо – 45,80 рубля, передает «Интерфакс».

Вопрос о стоимости топлива в регионе стоит на постоянном контроле правительства области, отметили в ведомстве.

Следует отметить, на северо-востоке сохраняется тяжелая ледовая обстановка. На прошлой неделе у берегов Чукотки со стройматериалами для пирса плавучей атомной электростанции (ПАТЭС). В ледовый плен попали два сухогруза и два сопровождающих их ледокола.

Магадан, Светлана Петрова

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