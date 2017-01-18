NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Дальний Восток

■■■■■■■■■

Публикации за 18.01.17

Командир самолета «Благовещенск – Москва» развернул лайнер из-за неполадок
Фото»Турпром»

Командир самолета «Благовещенск – Москва» развернул лайнер из-за неполадок

Самолет авиакомпании «ВИМ-Авиа», вылетевший из Благовещенска в московский аэропорт Домодедово, вернулся в аэропорт Амурской области. Командир воздушного судна принял такое решение из-за срабатывания датчика о технических неполадках, сообщает Интерфакс.

Воздушное судно, по словам помощника директора благовещенского аэропорта Евгения Червякова, на которые ссылается агентство, вылетело в 10:00 по местному времени, а вернулось в воздушную гавань спустя 40 минут после взлета. «Насколько мне известно, сработал один из датчиков. При посадке никаких проблем не возникло», – сообщил Червяков.

«Пассажирами будет заниматься представитель авиакомпании, самолет обследуют специалисты и примут дальнейшее решение», – приводит РИА «Новости» комментарий справочной службы аэропорта. Число находившихся на борту человек не уточняется.

Напомним, 14 января в аэропорт Благовещенска вынужденно вернулся самолет авиакомпании Pegas Fly, следовавший в Таиланд. Причиной экстренной посадки назвали неисправность в системе регулирования давления. Лайнер заменили на резервный борт, туристы улетели на следующий день.

Благовещенск – Москва, Иван Гридин

Благовещенск – Москва. Другие новости 17.01.17

У берегов Чукотки во льдах застрял караван судов. На помощь сухогрузам и ледоколам отправится вертолет. / На пожаре в Амурской области погибли четыре человека. Следователи выясняют обстоятельства трагедии. / Главные «герои» России 2016 года (СПИСОК). Голосование на сайте РИА «Новый День».

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter