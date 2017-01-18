Командир самолета «Благовещенск – Москва» развернул лайнер из-за неполадок

Публикации за 18.01.17

Самолет авиакомпании «ВИМ-Авиа», вылетевший из Благовещенска в московский аэропорт Домодедово, вернулся в аэропорт Амурской области. Командир воздушного судна принял такое решение из-за срабатывания датчика о технических неполадках, сообщает Интерфакс.

Воздушное судно, по словам помощника директора благовещенского аэропорта Евгения Червякова, на которые ссылается агентство, вылетело в 10:00 по местному времени, а вернулось в воздушную гавань спустя 40 минут после взлета. «Насколько мне известно, сработал один из датчиков. При посадке никаких проблем не возникло», – сообщил Червяков.

«Пассажирами будет заниматься представитель авиакомпании, самолет обследуют специалисты и примут дальнейшее решение», – приводит РИА «Новости» комментарий справочной службы аэропорта. Число находившихся на борту человек не уточняется.

Напомним, 14 января в аэропорт Благовещенска вынужденно вернулся самолет авиакомпании Pegas Fly, следовавший в Таиланд. Причиной экстренной посадки назвали неисправность в системе регулирования давления. Лайнер заменили на резервный борт, туристы улетели на следующий день.

Благовещенск – Москва, Иван Гридин

Благовещенск – Москва. Другие новости 17.01.17

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