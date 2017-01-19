В Приморье ребенок насмерть отравился средством от тараканов / Его родители и брат госпитализированы в тяжелом состоянии

Публикации за 19.01.17

В Приморском крае пятилетний ребенок погиб в результате отравления средством от насекомых. Трое его родственников доставлены в больницу с симптомами отравления. Следователи проводят проверку по факту смерти ребенка, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Трагический случай произошел сегодня днем в городе Артеме. Прибывшие на вызов в квартиру дома по улице Нориской врачи обнаружили тело 5-летнего ребенка. Предположительно, он погиб от отравления. Также с симптомами отравления госпитализированы еще трое членов семьи – 33-летний глава семьи, его 32-летняя жена и 12-летний сын, уточняет «Российская газета». По данным других СМИ, их состояние врачи оценивают как тяжелое.

Как выяснили правоохранители, накануне отец семейства принес 15 таблеток от тараканов, которые разложил по квартире. Сегодня утром все члены семьи почувствовали себя плохо и вызвали скорую помощь.

«По предварительным данным причиной отравления могло стать вдыхание паров неизвестного вещества, которое накануне принес отец семейства с целью уничтожить насекомых», – отмечается в сообщении СКР.

По факту массового отравления следователи проводят доследственную проверку. В ее рамках назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти ребенка. По итогам проверку будет принято решение о возбуждении дела.

Между тем администрация Артемовского городского округа предостерегла жителей от использования бытовых средств неизвестного происхождения. Чиновники просят горожан не приобретать несертифицированную продукцию.

Владивосток, Ольга Панфилова

Владивосток. Другие новости 19.01.17

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