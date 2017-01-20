В Приморье травля тараканов обернулась «уголовкой»

Публикации за 20.01.17

В Приморье в отношении мужчины, который, стремясь избавиться от тараканов, отравил всю свою семью неизвестным химикатом, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте регионального управления СКР. Борьба с насекомыми унесла жизнь пятилетнего ребенка.

Уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины возбудили по ч. 1 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности). По версии следствия, отец семейства самовольно взял химикат на работе. По предварительным данным причиной отравления могло стать вдыхание паров неизвестного вещества.

Напомним, трагический случай произошел 19 января в городе Артеме. Прибывшие на вызов в квартиру дома по улице Нориской врачи обнаружили тело 5-летнего ребенка. Предположительно, он погиб от отравления. Также с симптомами отравления госпитализированы еще трое членов семьи – 33-летний глава семьи, его 32-летняя жена и 12-летний сын.

Как выяснили правоохранители, накануне отец семейства принес 15 таблеток от тараканов, которые разложил по квартире. На следующее утро все члены семьи почувствовали себя плохо и вызвали скорую помощь.

В настоящее время следователи устанавливают, как опасный для жизни химикат оказался в свободном доступе. Проводятся судебные экспертизы, а также устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Владивосток, Зоя Осколкова

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