В Хабаровске убили семью из четырех человек / Полиция напала на след злоумышленника

Публикации за 24.01.17

Сотрудники следственных органов СКР по Хабаровскому краю возбудили уголовное дело по факту убийства семьи из четырех человек (п.«а», «в» ч.2 ст.105 УК РФ). В пресс-службе регионального управления уточнили, что в ночь на 24 января в одном из частных домов, расположенном в Индустриальном районе Хабаровска, произошел пожар.

В ходе тушения огня и разбора завалов были обнаружены тела трех человек: женщины (1983 г.р.) и двух ее дочерей (2014, 2015 г.р.). В пристройке на участке было обнаружено еще одно тело – 83-летней женщины. При осмотре тел у двоих потерпевших уже выявлены следы насильственной смерти.

На место происшествия незамедлительно прибыла усиленная следственно-оперативная группа под руководством заместителя руководителя краевого следственного управления генерал-майора юстиции Александра Бачурина. В данную группу входят наиболее опытные следователи, криминалисты следственного управления, сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю. В настоящее время следователи и криминалисты продолжают работу на месте происшествия.

По словам главы регионального управления МВД Михаила Черникова, силовикам уже удалось установить личность подозреваемого в убийстве семьи, передает «Интерфакс». «В ближайшие часы будет установлена его личность. Злоумышленник состоял в близких отношениях с семьей. Родственник», – уточнил Черников. На данный момент полицейские занимаются поисками подозреваемого, добавил он. «Мы уже напали на след», – заключил глава регионального полицейского главка.

Хабаровск, Иван Гридин

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