Схвачен предполагаемый убийца хабаровской семьи (ФОТО) / Им оказался 36-летний глава семейства

Публикации за 24.01.17

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве семьи из четырех человек, в том числе двух маленьких детей, в Хабаровске. Им оказался 36-летний глава семейства. Тела его жены, дочерей и бабушки были обнаружены сегодня ночью в сгоревшем частном доме. Об этом сообщает краевое управление Следственного комитета РФ.

Следователи отрабатывают несколько версий страшного преступления. По одной из них «к совершению убийства может быть причастен 36-летний хозяин дома, который является мужем погибшей женщины, отцом погибших детей и внуком погибшей пенсионерки», отметили в ведомстве.

Задержанный находится в неадекватном состоянии, он не может внятно объяснить, что произошло, уточняется в сообщении. Также отмечается, что его одежда сильно пахнет гарью.

Местные СМИ сообщают, что возможный убийца семьи пытался скрыться в квартире, расположенной в одном из районов Хабаровска. При задержании он оказал сопротивление – попытался отобрать у сотрудника полиции табельное оружие, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В ночь на 24 января в одном из частных домов, расположенном в Индустриальном районе Хабаровска, произошел пожар. В ходе тушения огня и разбора завалов были обнаружены тела трех человек: женщины и двух ее дочерей 2014 и 2015 годов рождения. В пристройке на участке было найдено еще одно тело – 83-летней пенсионерки. При осмотре тел у двоих потерпевших выявлены следы насильственной смерти.

На пепелище обнаружены тела женщины и двух маленьких детей (фото: sledcom.ru)

Было возбуждено уголовное дело по п.«а», «в» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство). Правоохранители сразу же установили личность подозреваемого в расправе над семьей. По их данным, убийца состоял в близких отношениях с семьей, являлся родственником.

Хабаровск, Светлана Петрова

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