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Дальний Восток

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Публикации за 25.01.17

Силовики обыскивают кабинет замглавы УМВД по Приморью
Илья Шамратов, фото: deita.ru

Силовики обыскивают кабинет замглавы УМВД по Приморью

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в кабинете заместителя начальника Управления МВД РФ по Приморскому краю – начальника следственного управления полковника юстиции Ильи Шамратова. Об этом сообщают федеральные информагенства со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

Причина обыска пока не разглашается. Пресс-службы краевого полицейского главка, регионального управления Следственного комитета и ФСБ не комментируют происходящее.

Согласно информации на сайте краевого УМВД, Шамратов был назначен начальником следственного управления УМВД России по Приморскому краю в сентябре 2013 года.

Владивосток, Светлана Петрова

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