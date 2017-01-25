Силовики обыскивают кабинет замглавы УМВД по Приморью

Публикации за 25.01.17

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в кабинете заместителя начальника Управления МВД РФ по Приморскому краю – начальника следственного управления полковника юстиции Ильи Шамратова. Об этом сообщают федеральные информагенства со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

Причина обыска пока не разглашается. Пресс-службы краевого полицейского главка, регионального управления Следственного комитета и ФСБ не комментируют происходящее.

Согласно информации на сайте краевого УМВД, Шамратов был назначен начальником следственного управления УМВД России по Приморскому краю в сентябре 2013 года.

Владивосток, Светлана Петрова

Владивосток. Другие новости 24.01.17

В России появился «рыбный» долларовый миллиардер. / Схвачен предполагаемый убийца хабаровской семьи (ФОТО). Им оказался 36-летний глава семейства. / Из-за «крысы на хлебе» в супермаркете Владивостока Роспотребнадзор обратится в суд. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»