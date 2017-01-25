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Дальний Восток

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Публикации за 25.01.17

Замглавы УМВД по Приморью попался на взятке от подчиненного / ... за повышенные премии

Замглавы УМВД по Приморью попался на взятке от подчиненного ... за повышенные премии

Заместитель начальника следственной части УМВД России по Приморскому краю задержан по подозрению в получении взятки от подчиненного, сообщает Следственный комитет РФ.

По версии следствия, высокопоставленный правоохранитель «получил через посредника взятку от подчиненного следователя за содействие в премировании в повышенном размере по сравнению с другими подчиненными, а также за не привлечение к ответственности за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей и дальнейшее попустительство по службе».». В отношении замначальника полицейского главка возбуждено уголовное дело. Оба фигуранта – получатель взятки и посредник – задержаны. Следствие собирается обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся обыски в служебных помещениях следственного управления, в том числе у подозреваемого и его руководства, по месту жительства ряда сотрудников «с целью обнаружения переданных денежных средств и следов преступления», отметили в СКР.

«Устанавливается причастность к совершению преступления иных должностных лиц УМВД России по Приморскому краю», – добавили в ведомстве.

Имена задержанных и размер взятки не уточняются. Ранее сегодня СМИ в служебном кабинете начальника следственной части регионального управления МВД Ильи Шамирова.

По данным краевого УМВД, Шамратов был назначен начальником следственного управления УМВД России по Приморскому краю в сентябре 2013 года.

Владивосток, Светлана Петрова

Владивосток. Другие новости 25.01.17

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