В России ввели налог на плохую погоду / Платить за дождь и снег будут в Биробиджане

Публикации за 31.01.17

В Еврейском автономном округе МУП «Водоканал» ввел «налог на непогоду», включив с нового года в счета по водоотведению сбор за снег и дождь.

Директор биробиджанского «Водоканала» Андрей Пивенко назвал включение в счета осадков от дождей и таяния снега вынужденной мерой, чтобы вывести предприятие-банкрот из кризиса, сообщает издание EAOMedia. По его словам, «Водоканалу» приходится перекачивать более 3 млн тонн неучтенной воды в виде атмосферных осадков, в связи с этим он несет «колоссальные потери». Пивенко назвал дополнительный сбор с юридических лиц единственной возможностью спасти предприятие от банкротства. Он уточнил, что при отсутствии прибора учета расчет объемов водоотведения будет вестись с учетом площади территории, на которой располагается организация. «В 2017 году за счет сборов по новой методике мы только с муниципальных и государственных учреждений получим дополнительно 2 млн рублей», – сообщил глава «Водоканала» депутатам Думы Биробиджана.

В бюджетных учреждениях города уже заявили, что для оплаты нового коммунального сбора у них нет средств. «В январе нас поставили просто перед фактом, когда уже сверстан бюджет и все статьи распределены. Имеются сложности у учреждений города. Я сама директор, ранее мы платили 16 тысяч за услуги «Водоканала», сейчас нас обязывают платить 82,5 тысячи рублей в год», – заявила депутат гордумы, директор ОГБУ «Центр социально-психологической помощи семье и молодежи» Наталья Шаталова.

«Точно такая же ситуация у руководителя государственного архива ЕАО. В конце 2016 года учреждение платило за услуги по водоотведению 6,5 тысяч, сейчас им надо где-то найти 51 тысячу, – добавила она. – Где на это найти деньги?».

Мэр Евгений Коростелев в свою очередь заявил, что услуга по водоотведению в среднем подорожает «на 15-20 тысяч» за год для муниципальных учреждений. «Это не очень большие деньги», – расценил он. При этом градоначальник подчеркнул, что «все это на законных основаниях». Более того, по его словам, «это станет стимулом для установки приборов учета».

Биробиджан, Светлана Петрова

Биробиджан. Другие новости 30.01.17

Экс-замполпреда президента в ДФО заподозрили в экстремизме после выхода книги о чиновниках. Виталия Гулия сняли с самолета и доставили в СКР. / Главгосэкспертиза согласовала российскую часть «моста больших надеж» в Китай. / Японцы успешно вырастили орган мыши в теле крысы. Мышь-диабетик после пересадки пошла на поправку. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»