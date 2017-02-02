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Дальний Восток

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Публикации за 02.02.17

Прокуратура занялась «налогом на непогоду» / Власти Еврейской АО велели коммунальщикам отменить новый сбор

Прокуратура занялась «налогом на непогоду» Власти Еврейской АО велели коммунальщикам отменить новый сбор

Прокуратура Биробиджана (Еврейская АО) начала проверку деятельности городского «Водоканал» на предмет законности его решения о включении в счета по водоотведению платы за осадки.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, основанием для проверки стало заявление руководства предприятия, озвученное на первом в 2017 году заседании биробиджанской Думы, а также сообщения региональных и федеральных СМИ о «налоге на непогоду».

Прокуратура даст оценку действиям должностных лиц МУП «Водоканал» по вопросам выставления новых коммунальных платежей для учреждений областного центра, а также должностных лиц мэрии Биробиджана в вопросах организации деятельности предприятия, находящегося в затруднительном финансовом положении и имевшего долги по зарплате перед работниками. По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер реагирования.

«МУП «Водоканал» находится на особом контроле городской прокуратуры, поскольку предприятие являлось должником по заработной плате, принимались меры прокурорского реагирования, виновные лица привлекались к установленной законом ответственности», – подчеркивается в сообщении.

Власти Еврейской АО сегодня потребовали отозвать решение «Водоканала» Биробиджана о «налоге на непогоду». Решение «Водоканала» региональные власти назвали «недопустимым».

Напомним, в последний день января на всю страну «прогремела» новость о том, что в Биробиджане местный «Водоканал» ввел «налог на непогоду», включив с нового года в счета по водоотведению сбор за снег и дождь. Руководство предприятия назвало свои действия вынужденной мерой, чтобы вывести предприятие-банкрот из кризиса. В бюджетных учреждениях города сразу же заявили, что для оплаты нового коммунального сбора у них нет средств.

Биробиджан, Зоя Березина

Биробиджан. Другие новости 02.02.17

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