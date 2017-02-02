Прокуратура занялась «налогом на непогоду» / Власти Еврейской АО велели коммунальщикам отменить новый сбор

Публикации за 02.02.17

Прокуратура Биробиджана (Еврейская АО) начала проверку деятельности городского «Водоканал» на предмет законности его решения о включении в счета по водоотведению платы за осадки.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, основанием для проверки стало заявление руководства предприятия, озвученное на первом в 2017 году заседании биробиджанской Думы, а также сообщения региональных и федеральных СМИ о «налоге на непогоду».

Прокуратура даст оценку действиям должностных лиц МУП «Водоканал» по вопросам выставления новых коммунальных платежей для учреждений областного центра, а также должностных лиц мэрии Биробиджана в вопросах организации деятельности предприятия, находящегося в затруднительном финансовом положении и имевшего долги по зарплате перед работниками. По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер реагирования.

«МУП «Водоканал» находится на особом контроле городской прокуратуры, поскольку предприятие являлось должником по заработной плате, принимались меры прокурорского реагирования, виновные лица привлекались к установленной законом ответственности», – подчеркивается в сообщении.

Власти Еврейской АО сегодня потребовали отозвать решение «Водоканала» Биробиджана о «налоге на непогоду». Решение «Водоканала» региональные власти назвали «недопустимым».

Напомним, в последний день января на всю страну «прогремела» новость о том, что в Биробиджане местный «Водоканал» ввел «налог на непогоду», включив с нового года в счета по водоотведению сбор за снег и дождь. Руководство предприятия назвало свои действия вынужденной мерой, чтобы вывести предприятие-банкрот из кризиса. В бюджетных учреждениях города сразу же заявили, что для оплаты нового коммунального сбора у них нет средств.

Биробиджан, Зоя Березина

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