В Благовещенске погрузчик протаранил самолет «ВИМ-Авиа» / Вылет рейса в Москву задержан более чем на 10 часов

Публикации за 02.02.17

Самолет авиакомпании «ВИМ-Авиа» попал в ДТП в аэропорту Благовещенска. Обошлось без пострадавших, однако из-за полученных повреждений почти на 10 часов отложен вылет в Москву для 177 пассажиров.

Инцидент произошел утром в четверг, 2 февраля. Воздушное судно было повреждено машиной сервисной службы. При загрузке питания для полета водитель погрузчика перепутал педали и протаранил бок самолета. В результате на фюзеляже образовалась огромная вмятина, передает телеканал «Звезда». Помощник директора аэропорта Благовещенск Евгений Червяков уточнил, что был поврежден автолифт, который загружает бортовое питание, сообщает «Интерфакс». Он добавил, что из Москвы в Благовещенск направлен запасной борт.

Выяснением причины произошедшего занимается специально созданная комиссия, добавляет «Амур.инфо».

Изначально лайнер должен был отправиться в столицу в 10:00. Вылет рейса Благовещенск – Москва перенесен на 19:30 по местному времени (13:30 мск). На рейс зарегистрированы 177 пассажиров. Пассажирам предоставлены номера в гостинице и горячее питание.

Благовещенск, Ольга Панфилова

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