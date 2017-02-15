Житель Амурской области пленил фельдшера скорой помощи в квартире / Возбуждено уголовное дело

Публикации за 15.02.17

Житель Амурской области захватил в заложники фельдшера скорой помощи, которая приехала на вызов к его сожительнице. Мужчина насильно удерживал медработницу в квартире в Белогорске. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает региональное управление МВД России.

По информации ведомства, в городской отдел полиции поступило сообщение от фельдшера неотложки о конфликте в квартире, куда она прибыла по вызову по поводу травмы головы у женщины. Медсотрудник оказала пострадавшей первую медицинскую помощь и предложила поехать в больницу для прохождения дополнительного обследования, но женщина категорически отказалась.

Когда фельдшер направилась к выходу, пьяный сожитель хозяйки квартиры запер входную дверь на замок и потребовал госпитализации гражданской жены, не смотря на ее отказ. Тем самым медик была лишена права свободно и беспрепятственно покинуть жилое помещение. Хулиган выпустил из квартиры фельдшера только после вмешательства водителя скорой.

По факту незаконного лишения медработника свободы, не связанное с его похищением, полиция возбудила уголовное дело (ч. 1 ст. 127 УК РФ). Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.

Отметим, что за последнее время в России произошла серия нападений на сотрудников скорой помощи со стороны пациентов. Так, в Ярославле избитый нетрезвый мужчина напал на врача неотложки в одном из магазинов города. Когда прибывшие по вызову медики попытались оказать пострадавшему помощь, мужчина ударил женщину-фельдшера. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Благовещенск, Светлана Петрова

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