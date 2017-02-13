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Скандалы и происшествия

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Публикации за 13.02.17

В Ярославле пьяный пациент избил медика скорой помощи

В Ярославле пьяный пациент избил медика скорой помощи

В России произошел очередной случай нападения на врача скорой помощи. В Ярославле нетрезвый мужчина ударил женщину-фельдшера, прибывшую на вызов в один из магазинов, сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

По информации ведомства, утром в торговый зал одного из магазинов на улице Гоголя вошел пьяный молодой человек со следами побоев. Очевидцы вызвали для него скорую помощь. Когда прибывшие на место медработники попытались оказать мужчине помощь, он начал вести себя агрессивно и ударил женщину-фельдшера.

Прибывшие на место происшествия сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали хулигана. Им оказался 23-летний житель Воркуты.

В отношении правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ст.20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

По факту нанесения побоев фельдшеру скорой помощи проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, отметили в полицейском главке.

Стоит отметить, что за последний год в России произошло несколько десятков случаев избиения врачей неадекватными пациентами и их родными. Хулиганы нападают и на медиков скорой помощи, и на врачей в больницах и поликлиниках. Нередко после подобных происшествий самим медработникам требуется серьезная медицинская помощь. Один из самых громких случаев произошел летом прошлого года в Подмосковье, где в больнице брат пациентки жестоко избил врача-рентгенолога. Ему предъявили обвинение в покушении на убийство.

Ярославль, Ольга Панфилова

Ярославль. Другие новости 13.02.17

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