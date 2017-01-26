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Здоровье

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Публикации за 26.01.17

В Сочи коматозник избил врачей «скорой» и поломал медоборудование

В Сочи коматозник избил врачей «скорой» и поломал медоборудование

В Сочи 27-летний мужчина избил медиков «скорой», оказывавших ему срочную помощь, и повредил оборудование реанимобиля. Фельдшер скорой помощи после «общения» с пациентом получила сотрясение головного мозга. Медицинскому оборудованию нанесен существенный ущерб. Медики обратились в полицию, ведется поиск хулигана.

Как сообщает «Макс-Портал», инцидент произошел накануне вечером в районе «Хлебозавода». На пульт «03» поступил звонок о том, что 27-летнему мужчине стало плохо, он потерял сознание в результате «токсического воздействия неизвестного вещества». Медики прибыли на место и погрузили пациента в реанимационный автомобиль. По оценке медиков, молодой человек находился в тяжелом состоянии (кома 5,6 балла). После реанимационных мероприятий он пришел в сознание.

Дальнейшие события описаны в рапорте врачей скорой помощи: «После введения налоксона молодой человек пришел в сознание и в состоянии возбуждения пытался освободиться от ремней фиксации, начал бить аппаратуру, выдергивать провода. Ударил коленом фельдшера по голове, самостоятельно вырвался и покинул салон. Сел за руль своего автомобиля и уехал».

Через полчаса после случившегося, на место происшествия прибыл вызванный врачами наряд полиции. Показания врачей занесены в протокол. Устанавливается местонахождение буйного коматозника.

Напомним, за последний год в России произошло несколько десятков избиений врачей неадекватными пациентами и их родственниками. Хулиганы нападают и на медиков скорой помощи, и на врачей в больницах и поликлиниках. Нередко после подобных происшествий самим медикам требуется серьезная медицинская помощь. Один из самых громких случаев произошел летом прошлого года в Подмосковье, где в больнице брат пациентки жестоко избил врача-рентгенолога. Дебошир лишь недавно вышел из тюрьмы и был неоднократно судим, в том числе за избиения. Ему предъявили обвинение в покушении на убийство.

Сочи, Зоя Березина

Сочи. Другие новости 26.01.17

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