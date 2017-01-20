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Здоровье

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Публикации за 20.01.17

В Пермском крае пьяный пациент избил врачей «скорой»

В Пермском крае пьяный пациент избил врачей «скорой»

Очередной инцидент с нападением на приехавших по вызову медиков «скорой помощи» – на этот раз в Пермском крае. В ночь на 20 января «скорая» Верещагинской ЦРБ прибыла на вызов в село Вознесенское. Вызов был к мужчине 49-ти лет с жалобой на повышение артериального давления.

Как сообщает региональный Минздрав, в составе бригады работали два фельдшера: женщины 59-ти и 44-х лет. В момент прихода медиков в квартиру пациент был пьян, сидел за столом и продолжал выпивать. Одна из фельдшеров начала измерять пациенту давление. Когда она закончила эту процедуру, он неожиданно нанес женщине несколько ударов по лицу, затем ударил вторую женщину-фельдшера. Пьяница вел себя агрессивно также по отношению к своим родственникам.

Покинув квартиру, фельдшеры по рации сообщили об инциденте на подстанцию, и диспетчер вызвал наряд полиции. Коллеги на подстанции скорой помощи обнаружили у женщин синяки, ссадины и ушибы. У одной из них из-за случившегося подскочило давление. Женщина обратилась в полицию с заявлением.

И.о. министра здравоохранения Пермского края Вадим Плотников подчеркнул, что считает нападение на медиков недопустимым. «Такие случаи, к сожалению, происходят и в других регионах страны. Поддерживаю высказанную на федеральном уровне идею о принятии законов, ужесточающих ответственность за нападение на работников скорой помощи и за причинение препятствий в их работе», – заявил он.

Напомним, за последний год в России произошло множество случаев с нападениями пациентов на врачей, в том числе на бригады «скорой». Была выдвинута идея приравнять нападение на медиков, исполняющих свои обязанности, с нападением на полицейских. Пока что эта идея обсуждается общественностью.

Пермь, Зоя Березина

Пермь. Другие новости 20.01.17

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