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Здоровье

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Публикации за 26.01.17

Полиция Сочи поймала коматозника, избившего врачей «скорой»

Полиция Сочи поймала коматозника, избившего врачей «скорой»

Сочинские полицейские задержали молодого человека, подозреваемого в нападении на врача скорой помощи. 27-летний хулиган, по предварительным данным, в момент совершения правонарушения находился в состоянии наркотического опьянения, сообщают «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МВД Краснодарского края.

Ранее сегодня сообщалось, что в Сочи в районе «Хлебозавода» бригада скорой помощи приехала по вызову к молодому мужчине, потерявшему сознание из-за употребления неких «токсических веществ». Скорую помощь вызвали его друзья. На месте медики оценили состояние пациента как кому и начали реанимационные мероприятия. Пациент пришел в себя, после чего начал буйствовать, ударил фельдшера ногой в голову, повредил оборудование реанимобиля – и сбежал. У фельдшера – сотрясение мозга.

Сочи, Полина Николаева

Сочи. Другие новости 26.01.17

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