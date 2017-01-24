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Скандалы и происшествия

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Публикации за 24.01.17

Пациент больницы во Владимире избил врача до сотрясения мозга

Пациент больницы во Владимире избил врача до сотрясения мозга

Следователи во Владимире проводят проверку в связи с избиением заведующей отделением Городской клинической больницы скорой медицинской помощи, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По данным следствия, ранним утром 21 января в клинику доставили 24-летнего мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, с множественными ссадинами на лице.

Когда врач в приемном отделении начала протирать лицо мужчины, убирая следы рвотных масс, пациент нанес доктору несколько ударов в грудь и голову, а затем резко схватил за руку. В результате врач получила вывих и растяжение сустава, а также сотрясение мозга, и была госпитализирована.

Хулиган пояснил, что накануне вечером он сначала устроил застолье дома, затем вызвал такси и ночью поехал в развлекательный клуб, где продолжил употреблять алкоголь. Что было дальше, он не помнит, поскольку находился в состоянии сильного опьянения. Отмечается, что злоумышленник раскаялся в содеянном.

В настоящее время следователи устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, говорится в сообщении.

Ранее депутаты после резонансных случаев нападения пациентов на врачей призывали ужесточить наказание за подобные действия в отношении сотрудников медицинских служб.

Владимир, Светлана Петрова

Владимир. Другие новости 24.01.17

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