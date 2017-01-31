Полиция Петербурга возбудила уголовное дело после избиения бригады «скорой»

Публикации за 31.01.17

Отдел дознания УМВД по Приморскому району Петербурга возбудил уголовное дело по статье «Побои» по факту избиения бригады скорой помощи. Инцидент произошел 29 октября 2016 года на улице Савушкина.

Как сообщает пресс-служба МВД РФ, полиция проводила тщательную проверку случившегося, итогом которой стало уголовное дело. Установлено, что медики, перевозившие пациента в стационар, не смогли выехать с дворовой территории из-за неправильно припаркованного легкового автомобиля. Между бригадой скорой помощи и водителем и пассажирами легковушки возник конфликт, переросший в драку. В результате врачу и водителю «скорой» были нанесены телесные повреждения.

В настоящее время проводится дальнейшее расследование с целью установления всех лиц, причастных к преступлению, определения степени их участия в произошедшем и привлечения к ответственности.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

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