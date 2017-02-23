В Совфеде протесты Токио из-за российской дивизии на Курилах оценили как «ритуальные»

Публикации за 23.02.17

«Ритуальные» протесты Японии, связанные с планами России разместить дивизию на Курилах, не способствуют развитию диалога между Токио и Москвой. Так прокомментировал заявление японского кабмина глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Ритуальные протесты, не вносящие никаких новых элементов и в без того сложный российско-японский диалог. Оснований для протестов нет никаких – ни юридических, ни политических», – цитирует РИА Новости слова Косачева. Сенатор подчеркнул, что российское руководство занимается обеспечением безопасности страны с учетом действий остальных региональных держав, «не всегда понятных и не всегда предсказуемых».

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, в свою очередь, отметил, что Курилы – это российская территория, и Москва вправе принимать любые меры по ее защите.

Накануне вечером генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга сообщил, что по дипломатическим каналам направлен протест Москве после заявления главы Минобороны России Сергея Шойгу о Курильских островах. «Прискорбно, если ВС России усилят военное присутствие на северных территориях (так в Японии называют южные острова Курильской гряды – прим. ред.)», – сказал Суга.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, выступая в среду в Госдуме, заявил, что ведомство рассчитывает разместить в этом году три дивизии на западной и юго-западной границе. В частности он подчеркнул, что «продолжается активная работа по защите Курил», где в этом году также «должна разместиться дивизия».

В середине февраля Токио выразил возмущение решением Москвы о присвоении пяти названий безымянным ранее островам Курильской гряды. «Это неприемлемо и противоречит позиции Японии», – говорилось в дипломатическом протесте.

Напомним, Япония с середины ХХ века претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение этих территорий Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними имеет соответствующее международно-правовое оформление и пересмотру не подлежит.

Москва, Полина Николаева

Москва. Другие новости 23.02.17

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