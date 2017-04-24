На Камчатке вулкан Ключевской «плюется» пеплом

Публикации за 24.04.17

На Камчатке вулкан Ключевской вновь проявил активность, выбросив столб пепла на высоту до семи километров. По данным МЧС, опасности для людей пепловый шлейф не представляет.

Ключевской является одним из самых высоких активных вулканов в Евразии – 4850 метров. Он начал извергаться более года назад и теперь регулярно выбрасывает пепел, чем порой доставляет проблемы авиасообщению на Дальнем Востоке.

Пепловый выброс на высоту до 7 км над уровнем моря был зафиксирован в 8:14 местного времени. Шлейф пепла протяженностью 14 км относит в юго-западном направлении, передает «Интерфакс» со ссылкой на Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

Как рассказали в МЧС, в ближайших населенных пунктах пеплопадов не наблюдается. Кроме того, на пути пеплового шлейфа жилых поселений нет.

В начале марта на Камчатке спасателей заставил понервничать вулкан Безымянный, его активность возросла настолько, что специалисты группы реагирования на вулканические извержения были вынуждены повысить уровень опасности для авиации с «оранжевого» до «красного». Пепловые выбросы достигали высоты 10 км, а пепловый шлейф протянулся от вулкана на 112 км.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 21.04.17

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