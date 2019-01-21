На Камчатке извергается вулкан Безымянный

На Камчатке началось извержение вулкана Безымянный. Об этом сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
Безымянный, который находился в состоянии покоя больше года, выбросил столб пепла на высоту 10 тысяч метров над уровнем моря. Эксплозивное извержение вулкана началось в ночь на 21 января.
«Сейчас наблюдается мощная парогазовая эмиссия с небольшим количеством пепла. Пепловое облако ночного извержения уже находится севернее Магадана на расстоянии более 800 километров от вулкана», – рассказала РИА «Новости» руководитель KVERT Ольга Гирина.
Для вулкана установлен наивысший, «красный» код авиационной опасности. По данным краевого управления МЧС, выпадения пепла в населенных пунктах Камчатки пока не зарегистрировано.
Петропавловск – Камчатский, Служба информации РИА «Новый День»
Петропавловск – Камчатский. Другие новости 19.01.19
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