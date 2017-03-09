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Скандалы и происшествия

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Публикации за 09.03.17

На Камчатке объявили «красный код» опасности для авиации / Вулкан Безымянный выбросил столб пепла на 10 км
Фото: kamchatka.shamora.info

На Камчатке объявили «красный код» опасности для авиации Вулкан Безымянный выбросил столб пепла на 10 км

Активность вулкана Безымянного на Камчатке возросла настолько, что специалисты группы реагирования на вулканические извержения были вынуждены повысить уровень опасности для авиации. Пепловые выбросы достигают высоты 10 км, а пепловый шлейф протянулся от вулкана на 112 км.

Безымянный «проснулся» осенью прошлого года, с того момента вулканологи и сейсмологи Дальневосточного отделения РАН тщательно следят за происходящим. Сегодня вулкан выбросил более пяти облаков пепла, в нем наблюдается мощная парогазовая деятельность.

До недавнего момента в регионе действовал «оранжевый» код опасности, однако теперь его сменили на «красный», передает «Интерфакс». Это значит, что пепел представляет опасность для международных авиалиний, даже для самолетов, пролетающих на высоте до 13 километров. Специалисты прогнозируют, что в ближайшее время пепловые выбросы из Безымянного достигнут 15 км над уровнем моря

В последний раз вулкан извергался пять лет назад, тогда высота пепловых столбов достигала 12 км, а также наблюдалось выжимание вязких лавовых потоков на склоны горы. Безымянный считается одним из самых активных вулканов мира.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 09.03.17

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