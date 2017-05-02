Из-за массового заболевания в Хабаровске закрыли детсад / У воспитанников диагностировали острую кишечную инфекцию

Публикации за 02.05.17

В хабаровском детском саду №5 зафиксирована вспышка ротовирусной инфекции. В результате ЧП пострадали 10 воспитанников, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Ведомство организовало специальную проверку, в ходе которой выяснилось, что в детском дошкольном учреждении не соблюдался ряд санитарных правил, касающихся питания воспитанников, а также проведения дезинфекционных и противоэпидемических мероприятий.

«В связи с угрозой жизни и здоровью воспитанников муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Хабаровска «Детский сад № 5» должностными лицами Управления составлен протокол о временном запрете деятельности с 28 апреля», – говорится в сообщении ведомства.

Также отмечается, что материалы дела переданы в суд для решения вопроса о приостановлении деятельности детского сада № 5. Сейчас выполняется комплекс мероприятий по нормализации санитарно-эпидемиологической обстановки в детском дошкольном учреждении. Состояние заболевших детей нормализовалось.

Хабаровск, Иван Гридин

Хабаровск. Другие новости 01.05.17

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