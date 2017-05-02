В Удмуртии отравились почти 60 детей из разных уголков России / Они приехали для участия в игре «Что? Где? Когда?»

Публикации за 02.05.17

В Удмуртии возбуждено уголовное дело по факту массового отравления детей в детском оздоровительном лагере «Дружба». Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, дело возбуждено по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ч.1 ст.238 УК РФ).

По данным следствия, в ночь на 2 мая, около 1:30 в правоохранительные органы поступило сообщение о пищевом отравлении детей в ДОЛ «Дружба», который расположен на 14-й км Якшур-Бодьинского тракта. Накануне в лагерь из разных регионов России прибыли более 500 детей в возрасте от 16 до 18 лет. Первоначально за медицинской помощью в связи с симптомами пищевого отравления обратились 17 детей. В настоящее время в инфекционную больницу госпитализировано более 50 детей (по данным ГУ МЧС России по Удмуртии – 56 детей).

На место происшествия выехала следственная группа, производится осмотр места происшествия с участием специалистов Роспотребнадзора, изымаются пробы воды и продуктов. Производятся допросы детей и персонала оздоровительного лагеря. Ход расследования уголовного дела взят на контроль руководителем следственного управления.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, для мониторинга обстановки на место происшествия незамедлительно прибыли оперативные группы Центра управления в кризисных ситуациях, Ижевского пожарно-спасательного гарнизона, администрации МО «Город Ижевск». На месте происшествия также работают силы и средства Ижевского городского звена Удмуртской территориальной подсистемы РСЧС в количестве 30 человек, 11 единиц техники, в том числе от МЧС России 4 человека, 2 единицы техники.

Там также уточнили, что дети прибыли в лагерь для участия во Всероссийской интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?».

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