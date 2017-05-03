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Скандалы и происшествия

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Публикации за 03.05.17

В Ижевске 90 детей отравились на турнире по игре «Что? Где Когда?» / Роспотребнадзор назвал причину массового заболевания

В Ижевске 90 детей отравились на турнире по игре «Что? Где Когда?» Роспотребнадзор назвал причину массового заболевания

Число отравившихся на всероссийском турнире по интеллектуальной игре «Что? Где Когда?», который проходил на базе детского лагеря в Ижевске, достигло 90 человек, большинство из них – дети 14-16 лет, сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

По данным властей, 83 человека (включая 11 взрослых) госпитализированы в республиканскую клиническую инфекционную больницу. Врачи оценивают состояние пациентов как удовлетворительное. По предварительной оценке, госпитализированные в стационар дети будут там лечиться до пятницы, 5 мая.

В то же время Следственный комитет по Удмуртии сообщает о том, что число пострадавших возросло до 97, из них 89 – дети в возрасте от 14 до 18 лет.

Массовое отравление в ДОЛ «Дружба», который расположен на 14-й км Якшур-Бодьинского тракта, произошло в ночь на 2 мая. Сообщалось, что в инфекционную больницу было доставлено 56 детей. Накануне в лагерь из разных регионов России прибыли более 500 детей в возрасте от 16 до 18 лет. По факту массового отравления детей было возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ч.1 ст.238 УК РФ).

В лагере введено круглосуточное дежурство медиков и чиновников из правительства Удмуртии и регионального минздрава. Здоровые дети в плановом порядке разъезжаются по домам. Сегодня лагерь покинуть 60 детей. Каждая из групп отъезжающих снабжена профилактическими лекарствами и будет сопровождаться представителями мэрии Ижевска, заверили в правительстве.

По данным минздрава республики, пострадавшие дети приехали в Ижевск на турнир по «Что? Где? Когда?» из Перми, Краснодара, Челябинска, Петербурга, Екатеринбурга, Нефтеюганска, Тюмени Мурманска, Москвы, Пскова, Калуги, Нижнего Новгорода, Липецка, Иваново, Калининграда и Ярославской области.

Роспотребнадзор назвал причину отравления детей в ижевском лагере. Сотрудники ведомства выявили грубые нарушения санитарных правил в столовой в детском лагере. Кроме того, у сотрудников столовой обнаружили норовирусы.

«Наличие грубых нарушений санитарного законодательства при эксплуатации столовой способствовало инфицированию больных, – говорится в сообщении. – Установлено наличие норовирусов у сотрудников столовой ООО ДОЛ «Дружба».

Проведенное эпидрасследование показало, что заболевание передавалось через пищу. По предварительной информации, источником заражения стало одно из блюд в столовой, сообщает «Интерфакс». В настоящее время работа лагеря приостановлена, столовая закрыта.

Ижевск, Светлана Петрова

Ижевск. Другие новости 03.05.17

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