В Ижевске 90 детей отравились на турнире по игре «Что? Где Когда?» / Роспотребнадзор назвал причину массового заболевания

Публикации за 03.05.17

Число отравившихся на всероссийском турнире по интеллектуальной игре «Что? Где Когда?», который проходил на базе детского лагеря в Ижевске, достигло 90 человек, большинство из них – дети 14-16 лет, сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

По данным властей, 83 человека (включая 11 взрослых) госпитализированы в республиканскую клиническую инфекционную больницу. Врачи оценивают состояние пациентов как удовлетворительное. По предварительной оценке, госпитализированные в стационар дети будут там лечиться до пятницы, 5 мая.

В то же время Следственный комитет по Удмуртии сообщает о том, что число пострадавших возросло до 97, из них 89 – дети в возрасте от 14 до 18 лет.

Массовое отравление в ДОЛ «Дружба», который расположен на 14-й км Якшур-Бодьинского тракта, произошло в ночь на 2 мая. Сообщалось, что в инфекционную больницу было доставлено 56 детей. Накануне в лагерь из разных регионов России прибыли более 500 детей в возрасте от 16 до 18 лет. По факту массового отравления детей было возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ч.1 ст.238 УК РФ).

В лагере введено круглосуточное дежурство медиков и чиновников из правительства Удмуртии и регионального минздрава. Здоровые дети в плановом порядке разъезжаются по домам. Сегодня лагерь покинуть 60 детей. Каждая из групп отъезжающих снабжена профилактическими лекарствами и будет сопровождаться представителями мэрии Ижевска, заверили в правительстве.

По данным минздрава республики, пострадавшие дети приехали в Ижевск на турнир по «Что? Где? Когда?» из Перми, Краснодара, Челябинска, Петербурга, Екатеринбурга, Нефтеюганска, Тюмени Мурманска, Москвы, Пскова, Калуги, Нижнего Новгорода, Липецка, Иваново, Калининграда и Ярославской области.

Роспотребнадзор назвал причину отравления детей в ижевском лагере. Сотрудники ведомства выявили грубые нарушения санитарных правил в столовой в детском лагере. Кроме того, у сотрудников столовой обнаружили норовирусы.

«Наличие грубых нарушений санитарного законодательства при эксплуатации столовой способствовало инфицированию больных, – говорится в сообщении. – Установлено наличие норовирусов у сотрудников столовой ООО ДОЛ «Дружба».

Проведенное эпидрасследование показало, что заболевание передавалось через пищу. По предварительной информации, источником заражения стало одно из блюд в столовой, сообщает «Интерфакс». В настоящее время работа лагеря приостановлена, столовая закрыта.

Ижевск, Светлана Петрова

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