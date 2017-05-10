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Дальний Восток

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Публикации за 10.05.17

В Южной Корее назвали имя нового президента / Он больше подходит Москве, чем Вашингтону
Фото: Reuters|Kim Hong-Ji

В Южной Корее назвали имя нового президента Он больше подходит Москве, чем Вашингтону

В Южной Корее 9 мая состоялись досрочные выборы президента страны. Победу на них одержал бывший лидер Демократической партии Мун Чжэ Ин. По данным экзитполов, он набрал 41,4% голосов. Ближайший конкурент – представитель консервативной Партии свободной Кореи Хон Чжун Пхе заручился поддержкой менее четверти граждан (23,3%). На посту главы государства Мун Чжэ Ин сменит Пак Кын Хе. Ей ранее был объявлен импичмент из-за коррупционного скандала. Теперь экс-президенту грозит пожизненное лишение свободы.

Южная Корея является президентской республикой, а в контексте обостряющегося кризиса на Корейском полуострове новый президент может сыграть серьезную роль в деэскалации ситуации. Как пишут «», Мун Чжэ Ин известен своим настроем на налаживание отношений с КНДР и Китаем. А также тем, что он не сторонник размещения американской системы противоракетной обороны. ПРОна территории Ююжной Кореи становится «провокационным фактором» не только для Пхеньяна и Пекина, но и для Москвы.

«Можно ожидать, что Мун отойдет от конфронтационной политики и попробует возобновить связи с КНДР. Также не исключено, что он займет более самостоятельную позицию по отношению к США. По его мнению, поспешное развертывание ПРО без согласия южнокорейского парламента было ошибкой», – считает руководитель Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Александр Жебин.

В ходе предвыборной кампании Мун обещает создать 810 тыс. рабочих мест, обеспечив страну большим количеством полицейских, пожарных и учителей, сократить рабочее время, а с 2020 года поднять уровень минимальной зарплаты.

Впрочем, по мнению научного сотрудника Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константина Асмолова, пока на основании заявлений Муна нельзя прогнозировать его конкретные шаги и решения, особенно в том, что касается ПРО США и налаживания отношений с КНДР.

Наблюдатели полагают, что победа Мун Чжэ Ина может осложнить отношения Сеула с Вашингтоном. А для России приход к власти Муна вселяет надежды на возрождение крупных экономических региональных проектов. При этом ключевым вопросом остается то, какую линию изберет новый лидер страны в урегулировании корейского кризиса, который на протяжении долгого времени всерьез тревожит мировое сообщество.

Сеул, Иван Гридин

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