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Дальний Восток

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Публикации за 22.05.17

Самолет «Аэрофлота» экстренно приземлился в Хабаровске / На борту находилось 248 человек

Самолет «Аэрофлота» экстренно приземлился в Хабаровске На борту находилось 248 человек

Сотрудники Хабаровской транспортной прокуратуры организовали проверку исполнения законодательства о безопасности полетов в связи с аварийной посадкой пассажирского лайнера.

В Дальневосточной транспортной прокуратуре рассказали, что сегодня, 22 мая», около 14:00 (по местному времени) в аэропорту Хабаровск (Новый) в связи с возникшими неполадками совершило аварийную посадку воздушное судно ПАО «Аэрофлот» (Airbus А330-300), выполнявшее рейс сообщением Хабаровск – Москва (Шереметьево).

На борту находились 10 членов экипажа и 238 пассажиров. Посадка прошла успешно, пострадавших нет. По поручению Дальневосточного транспортного прокурора Хабаровский транспортный прокурор проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

Отметим, что по данным ряда СМИ, решение об экстренной посадке в аэропорту вылета командир воздушного судна принял в связи с неполадкой шасси. Официальный комментарий пресс-служба аэропорта предоставит позже, после выяснения обстоятельств ЧП.

Хабаровск, Иван Гридин

Хабаровск. Другие новости 22.05.17

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