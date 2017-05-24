Депутат от ЕР попала под уголовное дело за фальсификацию на выборах

Публикации за 24.05.17

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело в отношении депутата гордумы от «Единой России» Зинаиды Ким. Ее подозревают в организации фальсификации на выборах с целью получить депутатский мандат в ходе выборов в заксобрание Приморского края в сентябре прошлого года. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По версии следствия, Ким передала нескольким гражданам чужие открепительные удостоверения, а также заставила члена участковой избирательной комиссии внести в список избирателей фамилии тех, кто не участвовал в голосовании.

В отношении депутата возбуждено дело по ч. 3 ст. 33 и ч. 1 ст. 142 Уголовного кодекса РФ (организация фальсификации избирательных документов). Ей грозит до 4 лет лишения свободы.

Добавим, что в сентябре прошлого года против члена участковой избирательной комиссии №522 с правом решающего голоса также возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 142 УК РФ.

Владивосток, Ольга Панфилова

Владивосток. Другие новости 23.05.17

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