Вторник, 6 июня 2017, 11:45 мск

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Дальний Восток

Приморские предприятия задолжали работникам полмиллиарда рублей

Приморские предприятия задолжали работникам полмиллиарда рублей

Министр труда Максим Топилин заявил, что больше всего долгов по заработной плате приходится на предприятия Приморского края – 15% от общей цифры по России. В целом работники Приморья недополучили более 500 млн рублей.

По словам министра, основных должников является завод «Радиоприбор». В настоящее время власти ищут предприятию нового эффективного собственника. Топилин заявил, что проблема должна быть решения в течение 2017 года, передает «Интерфакс».

При этом министр подчеркнул, что претензий к приморским властям у Минтруда нет. Так как большая часть задолженности приходится на предприятия, а не на региональный бюджет.

Ранее в Росстате сообщали, что в целом по России долги по зарплате продолжают расти. Так только за апрель 2017 года задолженность выросла на 5,9% и составила 3,848 миллиарда рублей.

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