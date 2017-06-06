Приморские предприятия задолжали работникам полмиллиарда рублей

Министр труда Максим Топилин заявил, что больше всего долгов по заработной плате приходится на предприятия Приморского края – 15% от общей цифры по России. В целом работники Приморья недополучили более 500 млн рублей.

По словам министра, основных должников является завод «Радиоприбор». В настоящее время власти ищут предприятию нового эффективного собственника. Топилин заявил, что проблема должна быть решения в течение 2017 года, передает «Интерфакс».

При этом министр подчеркнул, что претензий к приморским властям у Минтруда нет. Так как большая часть задолженности приходится на предприятия, а не на региональный бюджет.

Ранее в Росстате сообщали, что в целом по России долги по зарплате продолжают расти. Так только за апрель 2017 года задолженность выросла на 5,9% и составила 3,848 миллиарда рублей.

Владивосток, Зоя Осколкова

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