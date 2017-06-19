На Камчатке туристы прогнали напавшего на их товарища медведя

На Камчатке медведь напал на 27-летнего жителя поселка Лесной. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. Инцидент произошел в минувшую пятницу, когда молодой человек отдыхал на природе с друзьями.

«В какой-то момент он отлучился от компании и увидел медведя. Испугавшись, сначала попытался убежать от хищника, а затем полез на дерево. Тем не менее преследовавший мужчину зверь сумел нанести ему травмы ног», – рассказали в полиции.

Прибежавшие на крик товарищи спугнули медведя и вызвали «скорую». Пострадавшего с диагнозом «рваные раны обеих ног» доставили в больницу. Также отмечается, что прибывшие на место ЧП полицейские дикого зверя уже не застали.

Петропавловск-Камчатский, Иван Гридин

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 17.06.17

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