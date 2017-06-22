В Хабаровске опекун-педофил 5 лет насиловал пятерых приемных детей

В Хабаровском крае опекун в течение 5 лет насиловал пятерых приемных детей. В отношении педофила возбуждено уголовное дело по ст. 131 УК РФ (изнасилование). Подозреваемый арестован. Под уголовное преследование попали и должностные лица органов опеки, их уличили в халатности. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По версии следователей, с сентября 2012 по февраль 2017 года мужчина-опекун систематически совершал тяжкие и особо тяжкие преступления сексуального характера в отношении пяти опекаемых девочек. По ходатайству следствия насильник помещен под стражу.

В ходе расследования установлено, что чиновники из органов опеки и попечительства ненадлежащим образом исполняли свои обязанности и не выявили факты совершения сексуального насилия над детьми. В отношении должностных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

В ходе расследования следователи проверят порядок передачи детей под опеку. Им также предстоит установить «причины и условия, способствовавшие совершению преступления, в том числе надлежащим ли образом сотрудники органов опеки и попечительства проверяли условия жизни и воспитания детей в опекаемой семье», отмечается в сообщении ведомства.

Хабаровск, Светлана Петрова

Хабаровск. Другие новости 22.06.17

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