В семье опекуна-педофила воспитывалось 12 детей / Мужчина более 700 раз насиловал приемных девочек

В истории опекуна-педофила из Хабаровского края, которого арестовали по обвинению в насилии над приемными детьми, появились подробности. По словам старшего помощника председателя СКР Игоря Комиссарова, отец за пять лет 729 раз надругался над пятью опекаемыми девочками.

В семье подозреваемого воспитывалось двенадцать детей, уточнил Комиссаров на круглом столе о проблемах приемных семей в Совете Федерации. Под опекой мужчины было шесть приемных и трое своих детей, его супруга также опекала троих несовершеннолетних. В настоящее время все приемные детки изъяты из семьи и помещены в детский дом, передает РИА «Новости». «Все необходимые меры принимаются, с детьми работает психолог. С деталями этой ситуации разбирается следствие», – заявила замминистра образования, начальник опеки и попечительства Хабаровского края Татьяна Жигарева.

Как ранее писал «Новый День», житель Хабаровского края с сентября 2012 по февраль 2017 года систематически совершал тяжкие и особо тяжкие преступления сексуального характера в отношении пяти опекаемых девочек. По ходатайству следствия насильник помещен под стражу. В отношении педофила возбуждено уголовное дело по ст. 131 УК РФ (изнасилование).

Также следователи установили, что чиновники из органов опеки и попечительства ненадлежащим образом исполняли свои обязанности и не выявили факты совершения сексуального насилия над детьми. В отношении должностных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Кроме того, Комиссаров отметил, что рост числа желающих принять ребенка на воспитание в свою семью, зачастую «обусловлен интересом получения постоянного дохода, а для некоторых приемных родителей – это вообще единственный способ заработать». При этом наряду с коммерческой эксплуатацией сирот «распространение получает сексуальная эксплуатация таких детей, причем как со стороны мужчин, так и со стороны женщин».

Старший помощник главы СКР призвал ужесточить требования к людям, которые хотят получить опеку над сиротами. «Это должны быть не те люди, которые берут детей в семью в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств. Это должны быть люди, обладающие определенными профессиональными компетенциями, которым государство не побоится доверить бесценную детскую жизнь, и спрос должен быть с них как с профессионалов», – считает Комиссаров.

Хабаровск, Зоя Осколкова

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