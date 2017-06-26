Понедельник, 26 июня 2017, 10:55 мск

российское информационное агентство 18+

Дальний Восток

Власти Южной Кореи планировали убийство лидера КНДР

Власти Южной Кореи планировали убийство лидера КНДР
Фото: AP

Предыдущая администрация Южной Кореи намеревалась убить лидера КНДР. Об этом сообщает со ссылкой на японскую газету «Асахи». По данным издания, экс-президент Пак Кын Хе в конце 2015 года подписала документ, санкционирующий «смену руководства» в Северной Корее.

В частности, рассматривалось три возможных варианта «ликвидации» северокорейского лидера. Все с имитацией несчастного случая, например, организация дорожной аварии или крушение поезда. Кроме того, издание сообщает, что были предприняты также попытки поощрения государственного переворота в Пхеньяне. Устранить Ким Чен Ына не удалось, а нынешнее руководство Южной Кореи отказалось от таких планов.

Сеул, Иван Гридин

Сеул. Другие новости 26.06.17

Японский производитель подушек безопасности объявил о банкротстве. / Первый в России автобус-беспилотник будет курсировать по Дальнему Востоку. / Ну, наконец-то: ФАС всерьез решила отменить внутрироссийский роуминг.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , , , , , ,

Новости партнеров

Дальний Восток, все новости

Транспорт /

Японский производитель подушек безопасности объявил о банкротстве

Технологии /

Первый в России автобус-беспилотник будет курсировать по Дальнему Востоку

Москва /

Ну, наконец-то: ФАС всерьез решила отменить внутрироссийский роуминг

В семье опекуна-педофила воспитывалось 12 детей

Москва /

Ученый развеял мифы об астероидах и НЛО: реальные угрозы остаются в «тени»

Голосование на сайте

Надо ли законодательно запретить несовершеннолетним участвовать в митингах?
Все новости