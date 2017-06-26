Власти Южной Кореи планировали убийство лидера КНДР

Предыдущая администрация Южной Кореи намеревалась убить лидера КНДР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японскую газету «Асахи». По данным издания, экс-президент Пак Кын Хе в конце 2015 года подписала документ, санкционирующий «смену руководства» в Северной Корее.

В частности, рассматривалось три возможных варианта «ликвидации» северокорейского лидера. Все с имитацией несчастного случая, например, организация дорожной аварии или крушение поезда. Кроме того, издание сообщает, что были предприняты также попытки поощрения государственного переворота в Пхеньяне. Устранить Ким Чен Ына не удалось, а нынешнее руководство Южной Кореи отказалось от таких планов.

Сеул, Иван Гридин

Сеул. Другие новости 26.06.17

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