Сразу три камчатских вулкана выбросили столбы пепла

На Камчатке сразу три вулкана за неполные сутки выбросили в атмосферу многокилометровые столбы пепла, сообщает «Камчатка-информ». Выбросы пепла зафиксированы на вулканах Шивелуч, Карымский и Ключевской.

По данным наблюдателей, пепел вулкана Шивелуч поднялся на высоту 7 км над уровнем моря. По этому показателю два других вулкана несколько уступают – они выбросили пепел на высоту около 6 км над уровнем моря. В пресс-службе регионального ГУ МЧС России по Камчатскому краю сообщили, что пеплопадов в населенных пунктах региона не зарегистрировано.

Пепловый шлейф распространяется в сторону залива Озерного, где нет населённых пунктов. Впрочем, местные СМИ сообщали, что пепел от вулкана Шивелуч покрыл один из поселков. Ранее в Росгидромете не исключили дальнейшего роста активности вулканов Шивелуч и Ключевской, что может отразиться на авиасообщении.

Петропавловск-Камчатский, Иван Гридин

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 26.06.17

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