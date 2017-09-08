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российское информационное агентство 18+

Дальний Восток

В районе Камчатки объявлен оранжевый уровень авиационной опасности

В районе Камчатки объявлен оранжевый уровень авиационной опасности

На Камчатке сразу два вулкана – Шивелуч и Ключевской – сегодня, 8 сентября, выбросили пепел, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю. «По видеоданным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), утром 8 сентября 2017 года на вулкане Шивелуч зафиксирован пепловый выброс. Высота выброса пепла составила до 8 тысяч метров. Высота вулкана 3 тысячи 283 метра. На вулкане Ключевском зафиксирован пепловый выброс на высоту до 6 тысяч метров. Высота самого вулкана составляет 4 тысячи 750 метров», – говорится в сообщении.

Отмечено, что пепловой шлейф от обоих вулканов распространился на несколько десятков километров. На пути его распространения населённых пунктов нет. «Международные трассы движения воздушных судов в районе вулканов не проходят. Туристических групп не зарегистрировано. Вулканам присвоен «оранжевый» код авиационной опасности», – уточнили в ведомстве. Спасатели также рекомендовали туристическим организациям пока не организовывать туры в районы активизировавшихся вулканов.

Петропавловск-Камчатский, Иван Гридин

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© 2017, РИА «Новый День»

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