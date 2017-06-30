Пятница, 30 июня 2017, 12:12 мск

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Дальний Восток

Для строительства космодрома «Восточный» незаконно добывался песок

Для строительства космодрома «Восточный» незаконно добывался песок

Административное расследование по факту незаконной добычи песка для строительства объектов космодрома «Восточный» начали сотрудники отдела министерства природных ресурсов Амурской области.

По данным правительства региона, возможное нарушение закона о недрах зафиксировали в песчаном карьере в пяти километрах от города Циолковский, передает РИА «Новости». На месте проверяющие обнаружили 16 самосвалов и один экскаватор, который позже изъяли. Отмечается, что на машинах был отличительный знак «Спецстрой России».

«В настоящее время ведется административное расследование – устанавливается причастность ФГУП ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России» к выявленному нарушению и учитываются все обстоятельства дела», – сообщили региональные власти.

Право на добычу песка в карьере имел ФГУП ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России», однако техническая документация не соответствовала законодательству, что является нарушением и влечет остановку добывающей деятельности.

Владивосток, Зоя Осколкова

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